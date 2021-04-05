Пытаясь спасти сбережения, жительница Нового Уренгоя лишилась крупной суммы Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Нового Уренгоя обратилась местная жительница 1981 года рождения, ставшая жертвой мошенников.

Было установлено, что потерпевшей позвонил некий мужчина, представившийся сотрудником службы безопасности банка. Далее он сообщил, что с карты женщины кто-то снять деньги. В ходе разговора он убедил северянку назвать ему персональные данные карты. Якобы это поможет отменить списание. Не заподозрив обмана, женщина сообщила необходимую информацию, после чего с ее счета пропали 40 тысяч рублей.

Сейчас сотрудники разыскивают мошенников, нажившихся на северянке. Также возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину».