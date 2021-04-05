Фото: правительство ЯНАО
Дружинники Салехарда и Приуральского района повысили квалификацию в рамках государственной программы «Безопасный регион».
Участниками стали 30 человек. Во время занятий они научились оказывать первую доврачебную помощь, освоили навыки самообороны, основы административного и уголовного законодательства при задержании правонарушителей, а также прошли психологическую подготовку.
Планируется провести подобные курсы для дружинников Лабытнанги и Пуровского района.
Отметим, что организатором является Департамент по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и мировой юстиции ЯНАО.