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Общество5 апреля 2021 15:24

Дружинники Салехарда и Приуральского района повысили квалификацию

Они прошли специальное обучение
Марина Прохорова
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Фото: правительство ЯНАО

Дружинники Салехарда и Приуральского района повысили квалификацию в рамках государственной программы «Безопасный регион».

Участниками стали 30 человек. Во время занятий они научились оказывать первую доврачебную помощь, освоили навыки самообороны, основы административного и уголовного законодательства при задержании правонарушителей, а также прошли психологическую подготовку.

Планируется провести подобные курсы для дружинников Лабытнанги и Пуровского района.

Отметим, что организатором является Департамент по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и мировой юстиции ЯНАО.