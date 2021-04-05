В Новом Уренгое отремонтируют спортшколу «Юность»

Фото: личная страница Андрея Воронова в соцсетях

Жители Нового Уренгоя пожаловались главе города на протекающую крышу спортшколы «Юность. Больше всего от этого страдают ребята из баскетбольной секции.

- Зданию больше 30 лет. Последний раз ремонт там проводился в 2005 году.Внимания требуют не только спортивные и тренажерный залы, но и раздевалки, душевые, санитарные комнаты и холл. Ремонт начнем в этом году. Подойдем к нему комплексно, - сообщил Андрей Воронов.

Отметим, что на сегодняшний день в спортшколе на отделении баскетбола занимается более 300 подростков. Воспитанники «Юности» показывают высокие результаты на городских и региональных соревнованиях.

- Имея столько талантливых спортсменов, необходимо создать для них комфортные условия, - отметил градоначальник.