Жительнице Нового Уренгоя грозит десять лет за сверток с наркотиками Фото: Ольга Крыльцова

В Новом Уренгое задержали местную жительницу 1990 года рождения, подозреваемую в незаконном хранении наркотиков. В ходе досмотра у нее обнаружили сверток с порошкообразным веществом. Согласно заключению эксперта, это оказался наркотик синтетического происхождения массой 1,48 грамм.

В свое оправдание злоумышленница пояснила, что купила наркотик для себя, не собираясь его распространять, однако избежать уголовного дела женщине не удалось.

Сейчас северянка обвиняется по ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере». Ей грозит до 10 лет тюрьмы.

Напоминаем, что осенью в газовой столице задержали еще одну горожанку с наркотиками. Желая избежать наказания, женщина решилась на отчаянную меру - проглотила сверток.