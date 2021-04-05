Жители Салехарда могут предложить названия для новых детских площадок

Фото: администрация Салехарда

Жители Салехарда могут придумать названия для трех детских площадок, которые появятся в городе уже в этом году. Лучшие и креативные будут выставлены на голосование. Оставить предложения можно в официальной группе администрации города в соцсети ВКонтакте.

Напоминаем, что на улице Павлова появится большой игровой комплекс, стилизованный под средневековый замок. Там будут качели, горки и карусели. Малыши смогут поиграть поиграть в «Музыкальном театре» и оазисе «Песочный карьер». Отметим, что площадка рассчитана на ребят от 2 до 14 лет, в том числе и для особенных детей.

Фото: администрация Салехарда

На улице Совхозная предполагается монтаж уникального комплекса «Игровой планетарий», а также установка нескольких видов качелей, каруселей и сеток для лазанья.

Фото: администрация Салехарда

На пешеходной зоне улицы Ленина расширят игровое пространство. Это будет одна из самых больших детских площадок в городе: три игровые башни с горками, двойные качели, батуты, а также игровые комплексы «Первооткрыватель», «Солярис», «Сверхновая звезда».