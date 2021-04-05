Профессиональных спортсменов Нового Уренгоя приглашают на медосмотр

Фото: Новоуренгойская ЦГБ

Профессиональные новоуренгойские спортсмены проходят медосмотр. Ежегодно свое здоровье проверяют 2 тысячи человек: сдают анализы, измеряют силовые качества, рост, вес, делают электрокардиограмму с нагрузкой и УЗИ сердца - это исследование для участников сборных команд Ямала. Их обследует врач функциональной диагностики из Тюмени, доктор медицинских наук Александр Ветошкин.

По словам сотрудников отделения спортивной медицины, атлетам необходим регулярный контроль здоровья. Главная задача - заранее выявить риски, предотвратить развитие патологии, а также следить за тем, чтобы спорт не вредил здоровью.

Отметим, что 9 специалистов отделения сопровождают учебно-тренировочные занятия и соревнования. Решают, можно ли допустить к состязаниям людей, занимающихся адаптивным спортом. Консультируют, лечат спортсменов и проводят медосмотры.

Новоуренгойская ЦГБ приглашает всех спортсменов-профессионалов на обследование. Отделение спортивной медицины располагается во Дворце спорта «Звездный», кабинет № 225.