Число заболевших коронавирусом на Ямале на 5 апреля 2021 года увеличилось на 21 человека

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Ямала продолжают болеть COVID-19. За минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 21 человека, с начала периода - 38 100.

Из общего числа болеющих 111 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 10 из них - в тяжелом состоянии, 2 - находятся на ИВЛ, 1 - скончался. Таким образом, общее число погибших составляет 409 человек.

Кроме того, за сутки выявлено 6 новых случая среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 5 966 человек.

В населенных пунктах Ямала произошло 15 заражений COVID-19 (за весь период - 32 134): Новый Уренгой - 8 (за весь период - 6 630), Ноябрьск - 3 (за весь период - 4 317), Лабытнанги - 2 (за весь период - 1 901), Пуровский район - 1 (за весь период - 3 302), Приуральский район - 1 (за весь период - 824).

За сутки в регионе провели 139 тестов в 23 лабораториях, с начала пандемии - 1 506 158.

Излечился от коронавируса 31 человек, за весь период - 36 711.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 8 646 человек с COVID-19, из них 1 125 (13,0%) - без каких-либо признаков болезни, с начала периода - 4 589 540. Выздоровевших - 7 052, за весь период - 4 211 133. Умерших - 343, с начала периода - 100 717.