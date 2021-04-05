Жители Салехарда познакомились с традициями и культурой разных народов

Фото: департамент внешних связей ЯНАО

В Обдорском остроге завершился фестиваль «Весенний круговорот: традиционные забавы и игры народов, проживающих на территории Российской Федерации». Мероприятие проводилось в течение недели. Участники знакомились с традициями и культурой коренных малочисленных народов Севера, народа коми, славянских и тюркских народов.

В программе была презентация блюд национальной кухни, знакомство с национальными костюмами, хореографические мастер-классы по народным танцам, подвижные игры и забавы, а также мастер-классы по изготовлению сувениров с элементами национальных орнаментов.

Кульминацией Весеннего круговорота стал Фестиваль дружбы народов - многонациональный хоровод культур и традиций, в котором собрались все представленные народности.

Отметим, что мероприятие проводится с целью сохранения и популяризации традиционной культуры народов, проживающих на территории округа.