Житель Нового Уренгоя рискует получить срок за повторную пьяную езду Фото: Ольга Крыльцова

В Новом Уренгое будут судить местного жителя 1987 года рождения, обвиняемого по ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

Автомобиль мужчины остановили 26 марта 2021 года, по внешним признакам он находился в состоянии алкогольного опьянения, однако пройти медицинское освидетельствование новоуренгоец отказался.

При дальнейшей проверке документов стало известно, что в сентябре 2020 года мужчину признали виновным по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения».

Теперь мужчина дожидается суда. Ему грозит до двух лет тюрьмы.