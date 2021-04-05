В Губкинском директор строительной компании спрятал от налоговой 45 миллионов
Фото: Вера Зенина
Пуровский следственный отдел, находящийся в Губкинском, возбудил уголовное дело в отношении руководителя ООО «Ямалстройкомпания». Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов.
Оказалось, что с января 2015 года по декабрь 2017 года мужчина скрыл от налоговой более 45 миллионов рублей, внеся в бухгалтерскую отчетность и налоговые декларации ложные сведения.
- Следствием предприняты меры по установлению и наложению ареста на имущество фирмы с целью возмещения причиненного ущерба бюджету Российской Федерации, - сообщили в СУ СКР по ЯНАО.
Также в ведомстве добавили, что устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.