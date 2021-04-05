Проезд на автобусе между Салехардом и Лабытнанги подорожал на 30 рублей

Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

Проезд между Салехардом и Лабытнанги теперь стоит 130 рублей. Изменения коснулись межмуниципального маршрута №100, вступив в силу 1 апреля. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

С расписанием автобуса можно ознакомиться на сайте ведомства или по номеру телефона диспетчерской службы перевозчика: 8-902-81-6-41-13.

Напоминаем, что транспорт между городами запустили в новогодние праздники. Автобусы вмещают до 20 пассажиров. Перевозки осуществляет ИП Дагиров Д.Э, уже хорошо знакомый ямальцам.

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