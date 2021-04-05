Сотрудников «Ямалспаса» оштрафовали на крупную сумму из-за махинаций с госзакупками Фото: Вера Зенина

Прокуратура Тазовского района оштрафовала членов аукционной комиссии ГКУ «Ямалспас», которые нарушили антимонопольное законодательство.

- Установлено, что на протяжении двух лет учреждение, при осуществлении закупок, заключало государственные контракты на поставку товаров и выполнение работ с индивидуальным предпринимателем, который с 2016 по 2020 годы являлся работником этого же учреждения (всего 26 сделок), - рассказали в прокуратуре ЯНАО.

В связи с этим ведомство возбудило в отношении четырех членов аукционной комиссии административные дела по ч. 1 ст. 14.9 КоАП РФ (действия, которые недопустимы в соответствии с антимонопольным законодательством и могут привести к ограничению конкуренции).

В итоге каждому члену комиссии назначен штраф в размере 15 тысяч рублей. Кроме того, по представлению прокуратуры начальником ГКУ «Ямалспас» приняты меры по недопущению в дальнейшем нарушений закона.