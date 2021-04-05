Мошенник из Воронежа, обманувший жителя Лабытнанги при покупке товара, предстанет перед судом
Фото: Ольга Крыльцова
В Лабытнанги будут судить 29-летнего жителя Воронежской области. Он обвиняется по ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Было установлено, что в июне 2020 года мужчина разместил на одном из сайтов объявление о продаже навигатора. Позже с ним связался житель Лабытнанги, решивший купить товар. Договорившись о сделке, северянин перевел «продавцу» 12 тысяч рублей, однако товар так и не пришел.
Поняв, что стал жертвой мошенника, ямалец обратился в полицию.
- На данный момент уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения, - сообщили в прокуратуре ЯНАО.