Мошенник из Воронежа, обманувший жителя Лабытнанги при покупке товара, предстанет перед судом Фото: Ольга Крыльцова

В Лабытнанги будут судить 29-летнего жителя Воронежской области. Он обвиняется по ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Было установлено, что в июне 2020 года мужчина разместил на одном из сайтов объявление о продаже навигатора. Позже с ним связался житель Лабытнанги, решивший купить товар. Договорившись о сделке, северянин перевел «продавцу» 12 тысяч рублей, однако товар так и не пришел.

Поняв, что стал жертвой мошенника, ямалец обратился в полицию.

- На данный момент уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения, - сообщили в прокуратуре ЯНАО.