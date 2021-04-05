В Лабытнанги прошел благотворительный лыжный забег

Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсетях

В Лабытнанги завершился праздника бодрости «Ворота Ямала» - дорога к ЗДОРОВЬЮ!». Отметим, что он прошел в рамках Всероссийской акцию «10 000 шагов к жизни».

Принять участие вызвались многие горожане, начав воскресный день с прогулки по «маршруту здоровья» вдоль центральных улиц. Далее жители могли посетить «островок здоровья» и выпить чай с полезными угощениями в «мобильном буфете».

Также в городе прошел благотворительный забег «Лыжи добра» в рамках молодежного форума «Мы вместе!» и Года добра в Лабытнанги. Напоминаем, что идея принадлежит пользователям портала «Живем на Севере», именно они предложили провести в Семи лиственницах это мероприятие.

- Спасибо участникам забега «Лыжи добра»: все собранные средства в виде благотворительных взносов за участие будут переданы в реабилитационный центр «Жизнь», - сообщила глава города Марина Трескова.

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