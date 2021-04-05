Погода на Ямале на 5 апреля: плюсовая температура

Погода на Ямале на 5 апреля Фото: Ольга Крыльцова

В понедельник, 5 апреля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде пасмурно, утром - снег. Днем -1, ночью -3. Ветер 6-8 м/с.

Ноябрьск: переменная облачность. Днем +2, ночью +1. Ветер 7-10 м/с.

Надым: пасмурно, вечером - дождь со снегом. Днем +2, ночью 0. Ветер 4-6 м/с.

Новый Уренгой: облачно и осадки. Днем +1, ночью -1. Ветер 5-7 м/с.

Губкинский: переменная облачность, утром - дождь. Днем +2, ночью +1. Ветер 6-9 м/с.

Тарко-Сале: переменная облачность, утром - дождь. Днем +2, ночью +1. Ветер 5-9 м/с.

Лабытнанги: пасмурно, утром - снег. Днем -1, ночью -4. Ветер 4-8 м/с.

Муравленко: переменная облачность, утром и вечером - дождь. Днем +1, ночью -3. Ветер 6-9 м/с.