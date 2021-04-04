Администрация города Салехарда ищет владельцев брошенных транспортных средств

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В Салехарде продолжается работа по установлению собственников брошенных транспортных средств. Администрация города ищет владельцев нескольких автомобилей.

Это автомобили: Volkswagen Vento, Х122КУ47, находящий по адресу: ул. Уфан, д.11 и Mitsubishi, государственный регистрационный знак отсутствует, расположенный по адресу: ул. Республики, д. 40, Детская школа искусств имени Е.В. Образцовой.

- Просьба владельцев этих транспортных средств – обратиться в управление транспорта и городского хозяйства администрации города Салехарда: ул. Свердлова 49, каб. 205, с 08:30 до 18:00, тел. 3-90-78, - отметили в мэрии.

Там добавили, что в случае неявки владельцев данных автомобилей администрация города будет вынуждена обратиться в суд для признания этих транспортных средств бесхозяйными, с последующей их утилизацией.