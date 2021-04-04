Школьники и студенты Лабытнанги участвует в молодежном форуме

Фото lbt.yanao.ru

В Лабытнанги проходит шестой молодежный форум. Его девиз «Мы вместе!». Среди участников глава города Марина Трескова.

Для ребят организованы тематические площадки по направлениям: волонтер, блогер, будущий предприниматель. Автор самых разных инициатив сможет выбрать тематическую площадку по душе и объединиться с единомышленниками, отметили в пресс-службе муниципалитета.

В числе гостей Лабытнанги и ведущий фестиваля – поэт, музыкант, автор и исполнитель собственных песен Стас Море @stas.more. Для участников форума запланирована встреча с ученым филиала Арктического научно-исследовательского стационара Института экологии растений и животных Уральского отделения РАН Александром Соколовым.

Вечером эмоции болельщиков захватит товарищеский матч по волейболу между молодежной командой и сборной командой из числа депутатов Городской думы и сотрудников учреждений.