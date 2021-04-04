В Новом Уренгое благоустроят восемь общественных территорий

Создание комфортной городской среды - один из главных приоритетов в работе органов власти Нового Уренгоя. Фото vk.com/newurengoyru

Подрядчики Нового Уренгоя готовы преступить к работам по благоустройству. В этом году в городе обновят сразу восемь общественных территорий. Среди них - детская площадка в районе дома 5/2 в мкр Восточный, детская и спортивная площадки в районе домов 3а, 5а по улице Надымской.

Накануне, 3 апреля, на планируемых объектах благоустройства побывали депутаты Городской Думы, представитель Губернатора в Новом Уренгое Наталья Рябченко, специалисты департамента городского хозяйства. Они пообщались с родителями малышей на детских площадках, выслушали их предложения по благоустройству и содержанию территорий.

Как отметили в администрации муниципалитета, в прошлом году ремонт и реконструкция были проедены на 13 общественных территорий. Создание комфортной городской среды - один из главных приоритетов в работе органов власти Нового Уренгоя.

Объекты благоустройства на 2022 год жители города смогут выбрать, начиная с 26 апреля по 30 мая путем голосования на новом федеральном сайте https://89.gorodsreda.ru