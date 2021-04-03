Число заболевших коронавирусом на Ямале на 3 апреля 2021 года увеличилось на 21 человека

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Олег ЗОЛОТО

Жители Ямала продолжают болеть COVID-19. За минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 21 человека, с начала периода - 38 057.

Из общего числа болеющих 104 жителя госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 11 из них - в тяжелом состоянии, 3 - находятся на ИВЛ, 0 - скончались. Таким образом, общее число погибших составляет 408 человек.

Кроме того, за сутки выявлено 2 новых случая среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 5 956 человек.

В населенных пунктах Ямала произошло 19 заражений COVID-19 (за весь период - 32 101): Новый Уренгой - 5 (за весь период - 6 616), Тазовский район - 4 (за весь период - 1 142), Надымский район - 3 (за весь период - 3 383), Ноябрьск - 2 (за весь период - 4 313), Лабытнанги - 2 (за весь период - 1 898), Пуровский район - 1 (за весь период - 3 298), Муравленко - 1 (за весь период - 2 860), Ямальский район - 1 (за весь период - 895).

За сутки в регионе провели 3 584 теста в 23 лабораториях, с начала пандемии - 1 503 908.

Излечились от коронавируса 29 человек, за весь период - 36 648.

В России на сегодняшний день зарегистрирован 9 021 человек с COVID-19, из них 1 223 (13,6%) - без каких-либо признаков болезни, с начала периода - 4 572 077. Выздоровевших - 9 618, за весь период - 4 195 869. Умерших - 384, с начала периода - 100 017.