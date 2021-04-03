На Ямале стартовала заявочная компания для участия в конкурсе музейных работников

Фото: департамент культуры ЯНАО

На сайте Культурно-просветительского портала «Предметный разговор» стартовала заявочная компания для участия в V Окружном профессиональном конкурсе музейных работников ЯНАО. Мероприятие пройдет с 20 по 24 сентября в Ноябрьске. Заявки принимаются до 31 августа от специалистов до 35 лет.

Претендентам на победу необходимо подготовить визитную карточку, публичную презентацию проекта и его портфолио (проект может быть авторский, либо конкурсант принимал в нем активное участие), а также продемонстрировать профессиональное мастерство.

Трех победителей ждут денежные призы, а всех участников - памятные подарки и дипломы.

Отметим, что конкурс нацелен на повышение статуса и престижа музейной профессии, поддержание талантливой молодежи, работающей в музеях, а также продвижение новых форм и методов работы.