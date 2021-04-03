В Ноябрьске осудили местного жителя, затеявшего драку с полицейским Фото: Ольга Крыльцова

Ноябрьский суд вынес приговор в отношении местного 53-летнего жителя. Он признан виновным по ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».

Инцидент случился 22 сентября 2020 года. В тот день сотрудники полиции, находясь на маршруте патрулирования, получили указание от дежурной части проехать по адресу, где пьяный мужчина устроил скандал со своей женой.

Кода правоохранители прибыли на место, они попытались успокоить гражданина,но он только проявил агрессию в отношении полицейских.

- На требование сотрудников прекратить противоправные действия, мужчина не реагировал, при задержании оказывал сопротивление, а также нанес телесные повреждения одному из полицейских, - рассказали в УМВД России по ЯНАО.

В марте 2021 года суд признал мужчину виновным, назначив штрафа в размере 10 тысяч рублей с отсрочкой на два месяца.