Глава Салехарда проверил, как идет строительство спорткомплекса «Ямал-Арена»

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде продолжается строительство спорткомплекса «Ямал-Арена». Площадь объекта - более 32 тысяч квадратных метров.

После открытия там планируют проводить соревнования и учебно-тренировочные занятия по хоккею, фигурному катанию, плаванию, волейболу, теннису и многим другим видам спорта. Проектом предусмотрены раздвижные трибуны, а также подсобные и технические помещения, необходимые для комфортного проведения мероприятий.

Сам спортивный комплекс вместит большую ледовую арену с трибуной на 3 тысячи зрителей, ледовый корт для тренировок, зал хореографии и зал силовой подготовки, фитнес-центр и универсальный 50-метровый бассейн с прыжковой вышкой и трибуной на 500 зрителей.

Проверить, как продвигается работа, решил глава Салехарда Алексей Титовский. Он побывал на стройке и отметил, что все идет согласно графику.

- Стройматериалы, необходимые для работ в летний и осенний период, уже на объекте. К зданию подведено отопление. В этом году будут подключены системы водоотведения и водоснабжения, - сообщил градоначальник.