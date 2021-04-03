Команда водолазов «Ямалспаса» стала лучшей на соревнованиях по УрФО

Фото: правительство ЯНАО

В Тарко-Сале подвели итоги конкурса профессионального мастерства в Уральском федеральном округе «Славим человека труда!» в номинации «Лучший спасатель-водолаз».

За победу боролись команды из пяти субъектов УрФО: представители Ямала, Югры, Свердловской, Тюменской и Челябинской областей.

Конкурсная комиссия оценивала теоретические знания участников, практические умения в поисково-спасательных работах и оказании помощи в рамках выполнения упражнений на дистанциях «Прорубь» и «Бассейн».

В итоге первое место заняла ямальская команда «Ямалспас». Второе место у команды «Центроспас-Югория» из ХМАО, а третье - у «Службы спасения Свердловской области».

Ямал представляли спасатели Роман Хабибулин, Александр Никитин, Александр Тивилев и Александр Пономаренко.