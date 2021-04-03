Погода на Ямале на 3 апреля: потепление и снег

Погода на Ямале на 3 апреля Фото: Ольга Крыльцова

В субботу, 3 апреля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде переменная облачность. Днем -3, ночью -10. Ветер 3-6 м/с.

Ноябрьск: переменная облачность. Днем 0, ночью -2. Ветер 6-10 м/с.

Надым: пасмурно и дождь со снегом. Днем 0, ночью -3. Ветер 6-8 м/с.

Новый Уренгой: пасмурно и снег. Днем -1, ночью -2. Ветер 5-6 м/с.

Губкинский: пасмурно, утром - снег. Днем 0, ночью -3. Ветер 4-5 м/с.

Тарко-Сале: пасмурно и небольшой снег. Днем 0, ночью -2. Ветер 2-4 м/с.

Лабытнанги: переменная облачность, утром - снег. Днем -2, ночью -6. Ветер 2-5 м/с.

Муравленко: переменная облачность, утром - снег. Днем +1, ночью -4. Ветер 5-9 м/с.