В Новом Уренгое на пять месяцев перекроют улицу Магистральная

Фото: администрация Нового Уренгоя

С 10 апреля до 15 сентября в Новом Уренгое перекроют движение по улице Магистральная: от пересечения с улицей Новая до проезда 6П (железнодорожный переезд). Это связано со строительством многоуровневой развязки в районе ПМК-9.

Закрывать дорогу будут частично, в три этапа:

1 этап. От проезда № 6П в Западной промзоне до ул. Новая. Объехать закрытый участок получится по улицам: Новой, Таежной и по проезду № 6П в Западной промзоне.

2 этап. Перекресток улиц Сибирской и Крайней. Объехать участок можно по улицам: Сибирской, Арктической, Таежной и по проезду № 6П в Западной промзоне.

3 этап. Проезд № 5П до ул. Арктическая. Объезд будет организован по улицам: Арктической, Сибирской, Крайней, Таежно и по проезду № 5П.

Также утверждены временные схемы автобусных маршрутов:

№ 1 «Север - Аэропорт», № 6 «МК-105 - СШ № 7», № 7 «Ж/д вокзал - Север», № 8 «Север - мкр. Дорожников», № 13 «Коротчаево - Лимбяяха - Новый Уренгой».

Для автомобилей открыт проезд по улице Железнодорожная.