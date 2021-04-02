Ноябрьские кавээнщики будут играть в Международной лиге

Фото: администрация Ноябрьска

Теперь ноябрьские кавээнщики из команды «ПК» будут играть в одной из телевизионных лиг Международного союза КВН. Этому поспособствовало успешное выступление на фестивале «КиВиН-2021».

Впереди у ноябрян работа с редакторами лиги - Леонидом Купридо и Юрием Крученком (БГУ) чемпионами Высшей лиги Международного союза КВН.

Отметим, что данная лига была учреждена в декабре 2013 года на ежегодном фестивале команд КВН «КиВиН-2014» в городе Сочи. Ранее ее игры проходили в Минске. С 2020 года официальной площадкой лиги стал КДЦ «Губернский» в Смоленске. Также она считается четвертой по статусу в Международном союзе КВН, однако в ней также играют команды Высшей лиги и Премьер-лиги.

Ноябрьская команда КВН «ПК» - это творческое сотрудничество авторского коллектива МБУ ММЦ «Современник» и педагогов МАДОУ «Мальвина».