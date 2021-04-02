Житель Салехарда пытался спрятать наркотики в пачке сигарет

Фото: УМВД России по ЯНАО

В Салехарде задержали 34-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. При себе у него обнаружили 4,9 грамм запрещенных веществ.

В ходе проверки было установлено, что в середине февраля 2021 года подозреваемый, находясь в Тюмени, заказал по телефону наркотик для личного потребления. Получив заказ, часть веществ он употребил, а другую спрятал в одной из пачек сигарет, оставив у знакомого. Спустя некоторое время, уже находясь в Салехарде, мужчина попросил знакомого передать ему оставленные сигаретные блоки из Тюмень. Получив заветную посылку, мужчина был задержан сотрудниками полиции.

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде. Также возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 228 УК РФ.