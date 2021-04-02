В Тазовском центре соцобслуживания «Забота» открылся музей

Фото: департамент социальной защиты населения ЯНАО

В поселке Тазовский открылся музей, расположенный В Центре соцобслуживания «Забота». В нем собраны экспонаты, предоставленные сотрудниками и подопечными учреждения. Всего получилось 40 предметов, большая часть которых - вещи национального быта, передаваемые из поколения в поклонение.

Экспозиция музейной комнаты состоит из трех разделов: краеведческого, истории отделения дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов, а также творческого.

В галерее представлены национальная одежда и куклы, сеть для ловли рыбы и даже миниатюрные чум и нарты. И это еще не все. Экспонаты будут периодически обновляться и радовать посетителей. В дальнейшем здесь планируется проводить различные встречи и мероприятия.

Сотрудники уверены, что это позволит приобщить к культурным и духовным традициям родного края не только взрослых, но и детей. А это очень важно для формирования у подрастающего поколения уважения и любви к родной земле.