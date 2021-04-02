Жители Ямала смогут проверить уровень своей музыкальной грамотности

Фото: правительство ЯНАО

Жителей Ямала приглашают поучаствовать во «Всеобщем музыкальном диктанте» который пройдет 11 апреля. Для участия необходимо подать заявку, а затем прийти на площадку проведения акции. Там участникам предстоит несколько раз прослушать авторский музыкальный отрывок, который исполнит опытный педагог, и на слух записать нотами услышанный материал.

В 2021 году предусмотрено 11 авторских диктантов разной сложности. Все они созданы специально для акции, методическую сторону контролирует экспертный совет проекта.

На Ямале акция пройдет во всех муниципалитетах на базе 24 детских школ искусств и детских музыкальных школ - всего 34 площадки.

Для тех, кто не сможет прийти лично, а также для людей с ограниченными возможностями здоровья будет организована онлайн-трансляция всех диктантов с главной площадки проведения акции - РАМ имени Гнесиных (Москва). Все желающие проверить свои музыкальные навыки смогут подключиться к трансляции и написать диктант самостоятельно.