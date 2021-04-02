В Ноябрьске может появиться площадь с амфитеатром

Фото: администрация Ноябрьска

В Ноябрьске выбрали пять объектов, которые могут быть благоустроены в рамках проекта «Комфортная городская среда».

Один из них - улица Холмогорская. Напоминаем, что в прошлом году там появились огромные буквы, составившие название город. Если эта территория победит в голосовании, то ее ждет небывало преображение.

- Предполагает, что улицу украсят оригинальные архитектурные формы, необычные скамейки, красивые декоративные светильники, зеленые аллеи, площадки для активного досуга и тихого отдыха. Новой точкой притяжения может стать площадка для проведения выставок и мероприятий. Также предусмотрена площадь с амфитеатром для встреч и отдыха, - рассказали в городской администрации.

Проголосовать за этот или другие объекты можно на официальном сайте проекта с 26 апреля по 30 мая.