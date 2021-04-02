Жительница Муравленко лишилась крупной суммы, активируя зарплатную карту на сайте-двойнике Фото: Вера Зенина

В полицию Муравленко обратилась местная жительница, ставшая жертвой мошенников. По словам женщины, она хотела активировать зарплатную карту, но вместо этого лишилась денег.

В ходе проверки стало известно, что северянка попала на сайт-двойник, сделанный аферистами. После нескольких неудачных попыток активации она позвонила на горячую линию банка, где ей пояснили, что с ее карты произошел перевод более 50 тысяч рублей на неизвестный счет. Разумеется, сама потерпевшая этого не делала.

Сейчас правоохранители разыскивают преступников, нажившихся на северянке. Также возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».

Полиция напоминает, что сайты-двойники - это клоны веб-сайтов, которые полностью копируют дизайн оригинала и даже функционал.