В Салехарде строительная фирма незаконно собрала с дольщиков почти 6 миллионов рублей Фото: Вера Зенина

Прокуратура Салехарда обнаружила серьезные нарушения в работе строительной фирмы «СтройТех». Ее руководство незаконно собрало с дольщиков почти 6 миллионов рублей на строительство дома.

Однако позже стало известно, что у директора отсутствуют разрешительные документы, кроме того, компания не зарегистрировала договоры на участие в долевке.

В связи с этим прокурор направил материалы проверки в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

- По результатам их рассмотрения в отношении директора компании возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 200.3 УК РФ (привлечение денежных средств в особо крупном размере для строительства в нарушение установленных законом требований), - рассказали в пресс-службе ведомства.

Ход расследования уголовного дела, а также фактическое восстановление прав дольщиков находится на контроле прокуратуры.

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