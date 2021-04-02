Число заболевших коронавирусом на Ямале на 2 апреля 2021 года увеличилось на 22 человека

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Мария ЛЕНЦ

Жители Ямала продолжают болеть COVID-19. За минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 22 человека, с начала периода - 38 036.

Из общего числа болеющих 105 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 10 из них - в тяжелом состоянии, 3 - находятся на ИВЛ, 1 - скончался. Таким образом, общее число погибших составляет 408 человек.

Согласно данным оперативного штаба, болезнь унесла жизнь 80-летней женщины из Салехарда.

Кроме того, за сутки выявлено 12 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 5 954 человека.

В населенных пунктах Ямала произошло 10 заражений COVID-19 (за весь период - 32 082): Ноябрьск - 4 (за весь период - 4 311), Новый Уренгой - 3 (за весь период - 6 611), Пуровский район - 1 (за весь период - 3 297), Тазовский район - 1 (за весь период - 1 138), Шурышкарский район - 1 (за весь период - 454).

За сутки в регионе провели 3 292 теста в 23 лабораториях, с начала пандемии - 1 500 324.

Излечились от коронавируса 34 человека, за весь период - 36 619.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 8 792 человека с COVID-19, из них 1 138 (12,9%) - без каких-либо признаков болезни, с начала периода - 4 563 056. Выздоровевших - 9 832, за весь период - 4 186 251. Умерших - 400, с начала периода - 99 633.