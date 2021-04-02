В Тарко-Сале появилась первая на Ямале студорганизация профсоюзов

Фото: администрация Пуровского района

В Тарко-Сале учащиеся профессионального колледжа объединились в первичную профсоюзную организацию студентов Нефтегазстройпрофсоюза России. Решение о ее создании приняли на общем собрании.

Ребята будут представлять и защищать права и интересы обучающихся, а также заниматься организацией культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий. В ее состав уже вошли 70 студентов профколледжа.

На данный момент участники избрали профсоюзный комитет, контрольно-ревизионную комиссию и приняли устав профсоюзной организации. Председателем стал студент 2-го курса группы «Оператор нефтяных и газовых скважин» Даниил Москаля.

Сегодня в территориальное объединение района входит 63 организации профсоюзов, объединяющих свыше 6 тысяч пуровчан. Теперь в их ряды влилась еще и студенческая первичка.