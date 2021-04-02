В Ноябрьске гендиректор предприятия задолжал налоговой более 60 миллионов

Следственный отдел Ноябрьска возбудил уголовное дело в отношении гендиректора ООО «Ноябрьская Сервисная Технологическая компания».

Оказывается предприятие задолжало перед налоговой более 60 миллионов рублей. Однако рассчитываться мужчина не торопился, продолжая заниматься бизнесом. Кроме того, он решил спрятать 9 миллионов, которые мог выплатить в качестве долга.

Однако все тайное становится явным. Позже обман раскрыли сотрудники отдела по экономической безопасности и противодействия коррупции.

- В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, - рассказали в СУ СКР по ЯНАО.

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