В Салехарде и Лабытнанги проверят качество автодорог, отремонтированных в прошлом году

Фото: "Безопасные и качественные автомобильные дороги", соцсеть ВКонтакте

В Салехарде и Лабытнанги проверят качество автомобильных дорог, которые отремонтировали в прошлом году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Для этого в окружной столице создали специальную комиссию, среди ее участников: представители дорожной дирекции и подрядных организаций, а также общественные контролеры. Они приступит к работе, как только сойдет снег, ориентировочно это произойдет в конце мая.

В течение всего дорожно-строительного сезона будет проводиться выборочный мониторинг. Предварительно для общественников проведут семинар и расскажут, на что обратить внимание при осмотре.

Также перед началом дорожного сезона комиссия проверит материалы, которые будут использованы при строительстве дорог в рамках нацпроекта. Речь идет о разных фракциях щебня, песка, битума и минерального порошка - все они применяются при ремонте дорог и в асфальтобетонных смесях. Для этого общественников пригласят посетить асфальтобетонный завод и лабораторию.

Отметим, что оценивать состояние дорог, находящихся на гарантии после ремонта по нацпроекту, будут каждый год.

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