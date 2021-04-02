В Новом Уренгое сотрудница банка обнаружила поддельную купюру Фото: Вера Зенина

Полиция Нового Уренгоя изъяла из оборота поддельную купюру стоимостью пять тысяч рублей. О своих подозрениях правоохранителям сообщила сотрудница банка.

Сразу же после этого на место прибыла следственно-оперативная группа, которая изъяла купюру и направила ее на исследование в экспертно-криминалистический центр.

- Согласно заключению эксперта, купюра изготовлена не предприятием, осуществляющим производство государственных денежных знаков Банка России, а с использованием цветной копировально-множительной техники, путем комбинирования способа струйной и электрофотографической печати, - рассказали в пресс-службе УМВД России по ЯНАО.

Также в ведомстве уточнили, что возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 186 УК РФ «Изготовление, хранение или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Наказание за это - до восьми лет тюрьмы.