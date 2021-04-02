На Ямале назвали победителей окружного детского и юношеского конкурса «Новые имена»

Фото: департамент культуры ЯНАО

В Новом Уренгое завершился XI Окружной конкурс детского и юношеского творчества «Новые имена».

По итогам прослушиваний победителями стали 142 участника. Среди лауреатов - ребята, которые уже неоднократно представляли арктический регион на международных и всероссийских конкурсах, а также новые имена.

В младшей возрастной группе первые места получили Диана Рашидова из Тарко-Сале, Михаил Пригоровский из Лабытнанги, Иван Стахович и Елизавета Бакшеева из Ноябрьска и Юрий Бухаров из Надыма.

Отметим, что в 2021 году в конкурсе приняли участие 250 юных музыкантов от 6 до 18 лет. Все они - воспитанники окружных детских школ искусств.

Участники соревновались в пяти номинациях: «Фортепиано», «Струнно-смычковые инструменты», «Народные инструменты», «Духовые и ударные инструменты», «Вокал».