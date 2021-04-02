В Ноябрьске создали мобильное приложение о детском отдыхе

Фото: администрация Ноябрьска

В помощь ноябрянам запустили новое мобильное приложение «Ты куда?». Оно содержит информацию об организации отдыха и трудовой занятости для детей и подростков.

- Здесь отражены актуальные детские оздоровительные лагеря и смены трудоустройства для несовершеннолетних в Ноябрьске. Также есть возможность подписаться на push-уведомления для получения новостей по интересующим категориям, - рассказали в городской администрации.

Напоминаем, что в этом году за счет местного и окружного бюджетов смогут отдохнуть почти пять тысяч юных ноябрян. Детям предлагают пришкольные лагеря, туристические походы, а также отдых за пределами региона - в лагерях Тюменской области, Краснодарского края и Крыма.

Планируемый объем финансирования на эти цели составляет почти 39 миллионов рублей.