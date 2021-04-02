В Салехарде новый автобусный маршрут соединит мкр. Удача и СНТ «Север»

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде провели работу по оптимизации движения пассажирского транспорта. С учетом того, что горожане просили вернуть маршрут №7, предлагается объединить направления автобусов №5 и №8 в единый, соединив микрорайон Удача и СНТ «Север» через весь центр.

Накануне по новому маршруту проехал глава Салехарда, пригласив присоединиться представителей общественности и активных пользователей соцсетей.

- Наша поездка без остановок заняла 50 минут. Предполагается, что продолжительность маршрута составит 1 час 20 минут с интервалом движения в 30 минут. Пока будут действовать четыре рейсовых автобуса. С расширением парка и увеличением транспортных средств интервал сократится, - рассказал Алексей Титовский.

Разработанный маршрут проходит от микрорайона Удачи до СНТ «Север» через центр города и заезжает в аэропорт.

Напоминаем, что в этом году планируются масштабные работы по улице Маяковского, а потому маршрут пока проходит по Б. Кнунянца с возможной корректировкой.