В Новом Уренгое болельщики благотворительного турнира проверили свое здоровье

Фото: Новоуренгойская ЦГБ
В Новом Уренгое завершился гала-матч благотворительного турнира по волейболу «Кубок губернатора Ямала - 2021», полюбившийся жителям. В преддверии игры все желающие могли пройти небольшое обследование: измерить уровень сахара в крови и рабочее давление, а также определить степень насыщенности крови кислородом. Его организовали специалисты отделения медицинской профилактики Новоуренгойской ЦГБ.
- Такие «островки здоровья» мы организовываем регулярно, и они пользуются спросом - сегодня, 1 апреля, несколько десятков человек прошли мини-обследование. Каждому из них напомнили о пользе диспансеризации и призвали проявить сознательность и заботу о своем здоровье, - рассказали медики.
Кстати, игра закончилась со счетом - 0:2. Сборная «Северный характер» обыграла команду «Лидеры Ямала».
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