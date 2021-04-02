«Тотальный диктант» в Салехарде пройдет на трех площадках

Фото: Национальная библиотека Ямала

Жители Салехарда смогут написать «Тотальный диктант». Он пройдет 10 апреля на трех городских площадках:

- Национальная библиотека ЯНАО (ул. Чубынина, 36 - основная площадка);

- Центральная библиотека ( ул. Комсомольская, 17А)

- Библиотека Дружбы народов ( ул. Чапаева, 16).

- Ждем всех любителей русского языка, всех тех, кто хотел бы в очередной раз проверить свои знания и давно мечтал написать «Тотальный диктант». Также можно будет написать диктант онлайн на сайте, слушая чтение текста в прямом эфире, - рассказали в Национальная библиотека ЯНАО.

Также организаторы сообщили, что существует еще третий формат - «#пишемдома». Он придуман специально для тех, кто не представляет диктант без фирменных ручек xGold и бланков, но участвовать в офлайн-мероприятиях не сможет.

- Этот формат подразумевает, что участник сможет написать диктант специальной ручкой xGold на фирменном бланке от руки, а после - сдать его на проверку координатору в Национальной библиотеке. Получить ручку и бланк можно у организаторов мероприятия, - добавили в библиотеке.