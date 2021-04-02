После снегопада открылся зимник на Яр-Сале

Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

После нескольких дней непогоды открылся зимник Аксарка - Салемал - Панаевск - Яр-Сале. Это хорошая новость для тех, кто собирается приехать в Яр-Сале на День оленевода. Напоминаем, что праздник начнется уже завтра, 3 апреля, и продлится два дня.

- Для расчистки дороги от снега были задействованы девять единиц снегоуборочной техники, - рассказали в департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Также в ведомстве уточнили, что действую некоторые ограничения. Так, с 8:00 до 20:00 разрешено движение полноприводных транспортных средств массой до 3,5 тонн. А с 20:00 до 8:00 смогут проехать машины весом не более 30 тонн.

Напоминаем, что узнать о работе зимников можно по телефону «Дорожной дирекции ЯНАО»: 8 (34922) 7-17-04. Также информация размещается на интерактивной карте.