Фото: администрация Салехарда

Детские сады Салехарда пополняются профессиональными кадрами. К кандидатам предъявляются очень высокие требования: воспитатель должен знать множество современных методик и приемов, чтобы уметь заинтересовать ребенка, а также привить ему дисциплину, ответственность, грамотность и желание учиться, также приветствуются личностные качества.

В списке претендентов - свыше 840 фамилий. Эта база сформирована по итогам информационной кампании, проведенной осенью прошлого года.

На Ямале для молодых специалистов действуют следующие программы: единовременное пособие и денежная компенсация для возмещения затрат, связанных с наймом жилья; единовременное пособие в размере двух должностных окладов; единовременное пособие на каждого прибывающего с ним члена семьи в размере половины должностного оклада; оплата стоимости проезда работника и членов его семьи в пределах территории РФ, а также стоимости провоза багажа.

Также специалисты до 30 лет могут принять участие в региональном конкурсе на получение грантов в номинации «Я - воспитатель Ямала», а ко Дню учителя для работников предусмотрена премия.

Кроме того, педагог может получить 40 процентов от стоимости жилья на первичном рынке недвижимости, но при условии, что он станет участником жилищной программы, предназначенной для молодых семей Ямала. Также введены различные финансовые поощрения за достижения учеников.

В настоящее время в городе работают 19 муниципальных детских садов, в которых трудоустроено более 900 человек.