Жительница Нового Уренгоя лишилась крупной суммы, приняв мошенника за юриста Фото: Вера Зенина

В полицию Нового Уренгоя обратилась местная жительница, ставшая жертвой мошенников.

Было установлено, что заявительница оставила на нескольких сайтах заявку о получении юридической помощи. Женщина хотела вернуть деньги с биржевой платформы. Через некоторое время ей позвонил некий человек, представившийся юристом. Согласившись помочь, он убедил женщину перевести 57 тысяч рублей на указанный счет, а после - перестал выходить на связь.

Сейчас правоохранители разыскивают мошенников, нажившихся на северянке. Им грозит до пяти лет тюрьмы. Также возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину».