В Лабытнанги гендиректор коммерческой фирмы спрятал от налоговой более 15 миллионов Фото: Вера Зенина

Следственный отдел Лабытнанги возбудил уголовное дело в отношении руководителя коммерческой организации. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, совершенное в особо крупном размере).

Было установлено, что генеральный директор ООО «Автоир», зная об имеющейся задолженности по налогам, намеренно скрыл более 18 миллионов рублей, из которых свыше 15 миллионов рублей должны были пойти на погашение задолженности.

Преступление выявлено сотрудниками ОЭБиПК ОМВД России по Надымскому району совместно с налоговыми органами.

- В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в СУ СКР России по ЯНАО.