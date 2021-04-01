У салехардцев появились собственные стикеры для мессенджеров

Фото: администрация Салехарда

Символ Салехарда - черный лис стал героем стикерпака в Telegram, Viber и WhatsApp. В скором времени он будет доступен и ВКонтакте. Теперь его можно отправлять своим друзьям, близким, коллегам и просто собеседникам.

- Он сможет рассказать о хорошем настроении, о том, что пора отдохнуть или как здорово вы уже проводите время. Впоследствии мы дополним эмоции и ситуации, а пока приглашаю вас с ним познакомиться, - написал глава города Алексей Титовский в своих соцсетях.

Чтобы загрузить стикеры, достаточно открыть приложение и перейти по ссылке: Telegram, Viber, WhatsApp ( в последнем стикеры доступны только на платформе Android).

В будущем у героя расширят набор эмоций, нарядов и ситуаций. Черный лис будет доступен во всех мессенджерах.