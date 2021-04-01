В Пуровском районе продолжается расселение балков

Фото: личная страница Антона Колодина в соцсетях

Глава Пуровского района Антон Колодин вручил 19 семьям из Пурпе жилищные сертификаты. Теперь они переедут из временных строений в комфортные квартиры.

- Пятьдесят лет назад балки и вагоны казались поколению романтиков и первооткрывателей вполне комфортным домом. Но сегодня стандарты жизни на Севере существенно изменились. Благодаря поддержке губернатора тема балков скоро закроется окончательно - семьи будут переселены, а временные строения снесены, - сообщил глава муниципалитета.

Также он отметил, что в Ханымее уже нет балков. Еще несколько временных строений остались в Пурпе, Пуровске, Халясавэе и Самбурге.