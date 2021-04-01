Участники конкурса «Ямал - полуостров открытий» снимут ролики о достопримечательностях региона

Фото: правительство Ямала

В регионе продолжается отбор для участия в экскурсионно-образовательном проекте «Ямал - полуостров открытий». На данный момент уже более ста команд из разных школ арктического региона зарегистрировались в конкурсе.

Ребята прошли онлайн-тестирование на знание географии, истории, культуры, животного и растительного мира Ямала. С 1 по 20 апреля школьникам предстоит выполнить практическое задание - снять ролик о достопримечательностях своего города, поселка или деревни.

В итоге 345 шестиклассников, прошедших конкурсный отбор, побывают в столице округа с туристско-профориентационной поездкой , а школьники Салехарда посетят соседний город - Лабытнанги.

В программе поездки: посещение главных достопримечательностей, этнографического комплекса в Горнокнязевске, знакомство с бытом и культурой коренных народов, а также экскурсия по Ямальскому многопрофильному колледжу. В дополнение к основной программе школьники окружной столицы побывают в краеведческом музее города Лабытнанги, где им расскажут об истории города, а также проведут мастер-класс по изготовлению сувенира из дерева.

Имена победителей станут известны после 15 мая, а поездки по округу состоятся с сентября по декабрь 2021 года.