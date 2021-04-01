Число заболевших коронавирусом на Ямале на 1 апреля 2021 года увеличилось на 23 человека

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Олег ЗОЛОТО

Жители Ямала продолжают болеть COVID-19. За минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 23 человека, с начала периода - 38 014.

Из общего числа болеющих 109 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 10 из них - в тяжелом состоянии, 3 - находятся на ИВЛ, 0 - скончались. Таким образом, общее число погибших составляет 407 человек.

Кроме того, за сутки выявлено 5 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 5 942 человека.

В населенных пунктах Ямала произошло 18 заражений COVID-19 (за весь период - 32 072): Новый Уренгой - 9 (за весь период - 6 608), Ноябрьск - 5 (за весь период - 4 307), Салехард - 2 (за весь период - 3 437), Надымский район - 1 (за весь период - 3 380), Тазовский район - 1 (за весь период - 1 137).

За сутки в регионе провели 3 639 тестов в 23 лабораториях, с начала пандемии - 1 497 032.

Излечился от коронавируса 31 человек, за весь период - 36 585.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 9 169 человек с COVID-19, из них 1 216 (13,3%) - без каких-либо признаков болезни, с начала периода - 4 554 264. Выздоровевших - 10 247, за весь период - 4 176 419. Умерших - 383, с начала периода - 99 233.